Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в сфере транспортной доступности для инвалидов и...

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в сфере транспортной доступности для инвалидов и пожилых людей.Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав престарелых и инвалидов, в том числе с ограниченными возможностями передвижения.В ходе проверки установлено, что к Ковровскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов автомобильная дорога ведет от улицы Ново-Белинского через улицы Речную и Дачную. Ближайшая автобусная остановка находится в 800 метрах от учреждения, поэтому инвалиды и пожилые люди вынуждены добираться до автобусов пешком.Администрация города Коврова не приняла мер к транспортной доступности объекта для граждан этой категории, сообщили в ведомстве.По итогам проверки прокуратура обратилась в Ковровский городской суд, потребовав от городской администрации обеспечить интернат маршрутным сообщением.Требования удовлетворены. Решение суда находится на контроле прокуратуры.Фото pxfuel.com