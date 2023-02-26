Санитарная авиация во Владимирской области спасла первого пациента в 2023 году. В этом году первый...

Санитарная авиация во Владимирской области спасла первого пациента в 2023 году.В этом году первый вылет бригады санитарной авиации выполнен по маршруту Областная клиническая больница – Ковровская городская больница – Приволжский исследовательский медицинский университет.Пациент поступил в больницу города Коврова с ожогами второй и третьей степени. По стабилизации состояния было принято решение о его переводе в специализированное отделение ПИМУ.Медицинская эвакуация была оперативно выполнена на санитарном вертолёте бригадой отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ.Фото и видео Правительства Владимирской области