Вы знаете, что у синего цвета в искусстве совершенно уникальная история? Его то игнорировали, то он...

Вы знаете, что у синего цвета в искусстве совершенно уникальная история? Его то игнорировали, то он становился модным, аристократическим, и по мнению многих - прекраснейшим из цветов. Какие же загадки он таит- узнала Кристина Иванова.Синий тревожный, синий космический и почти черный - индустриальный. Он - и тень. И свет.Ирина Реховских, директор музейно-выставочного центра ВСМЗ:- Небо у нас не такое синее, как в Италии. Он для него особый тон подбирает. Видите, он нам такой очень родной. Неяркий, но он наш. Наш такой бледный, голубой.- Мартовский, с надеждой на тепло.- Точно, точно. С надеждой на тепло.В пейзажах Саврасова - "царя неба", как его называли - голубой едва пробивается через облака. Солнца нет, но есть уверенность - луч вот-вот появится. А это "Клязьменская пойма", Валерий Кокурин. Здесь небо - яркое, грозовое - без этого оттенка радуга , очевидно, так бы не засияла.Сейчас трудно представить, что когда-то художники писали небо только черным или белым. Сначала люди не знали, как добыть синий пигмент, а после, научившись обходиться без него, ассоциировали синий то с варварами, то с трауром. Кардинально все изменилось только в средние века.Кристина Иванова:- Визуально синий как бы отдаляется от зрителя, внутренняя динамика цвета направлена вглубь... Кроме того, получить небесный цвет гораздо сложнее и дороже, чем, например, красный или черный. Идеально, подумали художники средневековья. И одели в синий непорочную деву Марию.До смены образа Богоматерь изображалась в темных одеждах - она скорбит по распятому сыну. И вот новый цветовой код - цвет истины и божественной любви. К тому же, лазурит был, как бы сказали сейчас, товаром люксового сегмента - кто, как не небожители, достойны его?Ирина Реховских, директор музейно-выставочного центра ВСМЗ:- Это очень дорогой минерал. Он считается до сих пор полудрагоценным камнем. Он еще, знаете, с такими золотыми прожилками. Считалось, что это на самом деле настоящее золото. С минералом. Это очень и очень дорогой камень.Потому отдельной строкой в чеке художественного заказа прописывалось, сколько конкретно синего на картине готов оплатить ценитель искусства. Есть мнение, что именно по причине разорения заказчика не дописал одну из своих работ Микеланджело - "Манчестерская Мадонна" должна была быть в ярко-синей накидке. Но нет лазурита - нет и божественного сюжета.В том же столетии пишет свою "Троицу" великий Андрей Рублёв. В православии цвет всегда был полон особого символизма. А синий давал дополнительное свечение темному предмету - иконы кисти Рублёва полны этого света.Ирина Реховских, директор музейно-выставочного центра ВСМЗ:- Вот есть такой цвет Рублева - его называют "рублевский голубец". Вспомните его троицу, икону "Троица", где вот этот голубой просто путешествует. Три ангела, троица, воплощение Бога. И вот этот голубой цвет у него здесь немножко, здесь, в одеждах этих ангелов раскрывается.В одеянии Богоматери в православии тоже начинают появляться синие тона. И купола русских храмов, посвященных Богородице, с тех пор обретают свой конкретный цвет.Ирина Реховских, директор музейно-выставочного центра ВСМЗ:- Наши храмы, Богородичные храмы, они имеют синие купола. Мы с вами сразу отличим снаружи, что этот храм посвящен Богородице. А Богородичные храмы - это, как правило, храмы, имеющие такое градозащитное значение. Поэтому над нашими древними городами всегда главенствовали синие купола с золотыми звездами.Позже религиозное и эстетическое восприятие дополнило восприятие эмоциональное. Глубокий - от почти черного до почти белого - синий стал главным цветом мощных душевных переживаний. От философских мыслей на пороге вечности, как у Ван Гога в "Звездной ночи", до глубокой печали и безысходности, как у Пикассо в серии "Голубой период", которую он начал писать после самоубийства близкого друга."Герои его полотен чем-то напоминали самого художника. Они были нищие, одинокие и отвергнутые. Их лица выражали отчаяние и душевное напряжение человека, который стремится найти точку опоры в жизни..."Пикассо был одним из любимых художников владимирского живописца Виктора Дынникова - известного почитателя синего цвета. Он сумел найти свой "космический" оттенок и написал целую серию работ.Ирина Реховских, директор музейно-выставочного центра ВСМЗ:- Теплый пепел упал на ладони,Голубые взметнулись кони.Голубые умчались кони.Золотые засыпав мечты.Видите, золотой и синий. Это как бы одно и тоже проявление символического неба. Художник всегда находится в какой-то духовной вертикали. Он все равно стремится вверх. Поднять нас вверх он тоже стремится.Выставка открыта в Суздальском кремле. Она, конечно, дань таланту владимирского художника Виктора Дынникова, к сожалению, получившего признание только после смерти. Но экспозиция еще и о цвете. Который тоже был принят не сразу, но стал ключевым на многих великих полотнах мировой живописи.Кристина Иванова, Вера Куликова и Андрей Синягин, Вести "Владимир".