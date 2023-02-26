Синоптики изменили прогноз погоды во Владимирской области.
Во Владимирской области 27 февраля,...
Синоптики изменили прогноз погоды во Владимирской области.
Во Владимирской области 27 февраля, оттепель сменится отрицательной температурой, из-за чего вся снежно-водяная каша замёрзнет и превратится в гололедицу. Толщина корки льда может составить от 1 до 9 мм, сообщает Центр погоды «Фобос».
Температура воздуха днем опустится до -2°C. Ночью столбик термометра опустится до -6°C.
Ветер западный, 5м/с
Атмосферное давление в течение суток изменится от 738 до 751 мм.рт.ст.
27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.
Фото pxfuel.com