Синоптики изменили прогноз погоды во Владимирской области. Во Владимирской области 27 февраля,...

Синоптики изменили прогноз погоды во Владимирской области.Во Владимирской области 27 февраля, оттепель сменится отрицательной температурой, из-за чего вся снежно-водяная каша замёрзнет и превратится в гололедицу. Толщина корки льда может составить от 1 до 9 мм, сообщает Центр погоды «Фобос».Температура воздуха днем опустится до -2°C. Ночью столбик термометра опустится до -6°C.Ветер западный, 5м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 738 до 751 мм.рт.ст.27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.Фото pxfuel.com