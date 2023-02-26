В марте Александровский городской суд Владимирской области рассмотрит уголовное дело 80-летней...

В марте Александровский городской суд Владимирской области рассмотрит уголовное дело 80-летней женщиныЕё обвиняют в трех эпизодах мошенничества («по предварительному сговору в крупном размере») на территории Краснодарского края. На официальном сайте суда сообщается, что две пожилые женщины, а также иные «неустановленные органами следствия лица», незаконно приобрели и продали недвижимость.Каким образом это происходило – не раскрывается. 80-летняя женщина свою вину признала лишь частично. Она утверждает, что её намеренно ввели в заблуждение.Судебное заседание состоится накануне 8-го марта.Фото: pxfuel.com