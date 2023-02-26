Марафон длился два дня

25 и 26 февраля во Владимире прошел лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В субботу соревновались мальчики и девочки 9-16 лет на дистанциях 1, 5 10 и 20 километров.«В детской гонке на 1 километр победу одержали Лев Лукин из Меленок и Виктория Распосиенко из Рязани. На 5 километров - сильнейшими были Семен Лебедев из Мурома и Мария Лисова из Кольчугино. Победителями среди участников 2009-2010 года рождения на 10 километров среди девушек стала Анастасия Клочкова из Мурома, а среди юношей — ее земляк Роман Маньков. А среди 2007-2008 года рождения -Кирилл Мичурин из Мурома и Татьяна Ионова из Киржача», - сообщили в администрации города.Лучший результат на 20 километров среди мужчин у Сергея Крылова, у женщин — спортсменка из Владимира София Портакало.В воскресенье прошли гонки на 30 и 50 километров среди спортсменов от 17 лет и старше, а также «Марш малышей» на дистанцию 1 километр. В ней участвовали спортсмены 5-8 лет.