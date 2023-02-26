Во Владимире рядом с мостом через Клязьму произошло столкновение сразу четырех...

Во Владимире рядом с мостом через Клязьму произошло столкновение сразу четырех автомобилей.Сегодня, около 12.35, рядом с мостом через Клязьму, произошло столкновение сразу четырех автомобилей, которые двигались в одном направлении.Столкнулись, ВАЗ 2104, Митсубиси, Ауди и Шкода. Спустя некоторое время, в противоположном направлении столкнулись два автомобиля, Газель и Хендай. Соответственно движение на мосту в это время было затруднено.Оперативно приехал дорожно-транспортный патруль, были оформлены и установлены причины ДТП. Из участников аварии никто не пострадал.Фото очевидцев