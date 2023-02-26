Во Владимирской области начал работу новый проект министерства здравоохранения региона. Минздрав...

Во Владимирской области начал работу новый проект министерства здравоохранения региона.Минздрав Владимирской области запустил проект "ЖивойРазговор", где министр здравоохранения Артем Осипов обсуждает с главными врачами медицинских организаций самые актуальные вопросы здравоохранения.В этом выпуске Артем Осипов пообщался с главным врачом Александровской районной больницы Валерием Яниным и заведующим отделением эндоваскулярных методов диагностики и лечения АРБ Сергеем Круком.Фото и видео Правительства Владимирской области