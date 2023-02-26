Во Владимирской области при пожаре пострадала 75 - летняя женщина.
26 февраля 2023 года в Главное...
Во Владимирской области при пожаре пострадала 75 - летняя женщина.
26 февраля 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Петушинский район, п. Санинского Дока, ул. Новая, д.9.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 87 кв. м.
К сожалению, на пожаре пострадала женщина 1948 года рождения.
К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 8 человек личного состава, а также от ИП «Колобов» 1 единица техники, 2 человека личного состава.
МЧС России по Владимирской области устанавливает причину пожара.
Фото МЧС России по Владимирской области