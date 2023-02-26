Во Владимирской области при пожаре пострадала 75 - летняя женщина. 26 февраля 2023 года в Главное...

Во Владимирской области при пожаре пострадала 75 - летняя женщина.26 февраля 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Петушинский район, п. Санинского Дока, ул. Новая, д.9.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 87 кв. м.К сожалению, на пожаре пострадала женщина 1948 года рождения.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 8 человек личного состава, а также от ИП «Колобов» 1 единица техники, 2 человека личного состава.МЧС России по Владимирской области устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области