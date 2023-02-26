Во Владимирской области прокуратура требует от администрации Кольчугинского района обеспечивать...

Во Владимирской области прокуратура требует от администрации Кольчугинского района обеспечивать многодетные семьи земельными участками с инфраструктуройНапомним, о подобных проблемах мы уже рассказывали ранее. Например, многодетная семья Бахтиных из деревни Вашутино Гусь-Хрустального района до сих пор не может построить собственное жильё из-за того, что ей предлагают участки без инфраструктуры и в отдалённой местности.На официальном сайте прокуратуры сообщается, что подобная проблема существует и в Кольчугинском районе.Установлено, что администрация в нарушение требований законодательства предоставляет многодетным семьям земельные участки без необходимой инфраструктуры.На заметку многодетным семья Владимирской области:«… на органах местного самоуправления лежит обязанность по благоустройству соответствующих территорий, с тем, чтобы земельные участки, предназначенные для оказания государственной поддержки семьям с детьми, были, по возможности, уже на момент их предоставления гражданам (или в течение определенного разумного срока после такого предоставления) снабжены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой».По результатам проверки межрайонным прокурором главе администрации района внесено представление.Фото: pxfuel.com