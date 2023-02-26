К концу 2023 года во Владимирской области появятся три новых места для отдыха на природе.
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К концу 2023 года во Владимирской области появятся три новых места для отдыха на природе.
На новые места для кемпинга во Владимирской области планируют выделить 60 миллионов рублей.
В 2023 году во Владимирской области должны появиться сразу три новых места для отдыха на природе. Речь идет о кемпинге «Вишнёвый сад» в Суздальском районе и двух глэмпинг-парках (глэмпинг подразумевает новый вид экотуризма, отдых «все включено» на природе) – «Камбары» в Камешковском и «Вода и Мёд» в Судогодском районах.
Общий объём привлечённых средств на их реализацию составил около 60 миллионов рублей, из них средства грантов – 25 миллионов.
Первых гостей, уже осенью примет новый туристический комплекс – «Ильинский острог» в Судогодском районе.
Владимирская область активно развивает туристическую инфраструктуру в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Всего с 2022 года поддержана реализация 32 инициатив, в том числе и частных.
Фото pxfuel.com