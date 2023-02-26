К концу 2023 года во Владимирской области появятся три новых места для отдыха на природе. На...

К концу 2023 года во Владимирской области появятся три новых места для отдыха на природе.На новые места для кемпинга во Владимирской области планируют выделить 60 миллионов рублей.В 2023 году во Владимирской области должны появиться сразу три новых места для отдыха на природе. Речь идет о кемпинге «Вишнёвый сад» в Суздальском районе и двух глэмпинг-парках (глэмпинг подразумевает новый вид экотуризма, отдых «все включено» на природе) – «Камбары» в Камешковском и «Вода и Мёд» в Судогодском районах.Общий объём привлечённых средств на их реализацию составил около 60 миллионов рублей, из них средства грантов – 25 миллионов.Первых гостей, уже осенью примет новый туристический комплекс – «Ильинский острог» в Судогодском районе.Владимирская область активно развивает туристическую инфраструктуру в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Всего с 2022 года поддержана реализация 32 инициатив, в том числе и частных.Фото pxfuel.com