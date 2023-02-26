В Александровском районе против 55-летней местной жительницы возбудили уголовное дело за прописку мигрантов. «Установлено, что фигурантка направила в многофункциональный центр шесть ..

В Александровском районе против 55-летней местной жительницы возбудили уголовное дело за прописку мигрантов.«Установлено, что фигурантка направила в многофункциональный центр шесть уведомлений о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своей квартире», - сообщили в полиции.Известно, что за свои "услуги” женщина получила по 1000 рублей с каждого иностранца. За преступление женщине грозит до трех лет лишения свободы.