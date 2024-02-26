Об этом написал губернатор 33-го региона у себя в социальных сетях.

24 единицы техники закупит Владимир для коммунальных нужд. Об этом написал губернатор 33-го региона у себя в социальных сетях.Такое решение было принято после полученных проблем из-за этой зимы. За сезон выпало рекордное количество снега, с чем коммунальщики не справлялись.Бо́льшую часть спецтранспорта отправят в региональный центр – это 16 единиц. Остальные распределят по муниципалитетам. Коммунальная техника также поможет при борьбе с борщевиком на обочинах и решении других проблем.«Задача Советов народных депутатов – оперативно принять на баланс», – пишет в заключении глава региона.