400 спортсменов из 30 регионов страны: во Владимире завершился 15-й марафон памяти олимпийского...

400 спортсменов из 30 регионов страны: во Владимире завершился 15-й марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.Во Владимире завершился 15-й марафон памяти Алексея Прокуророва. Он традиционно прошел в парке "Дружба" областного центра. Подробнее - в нашем сюжете.На старте - 400 спортсменов из 30 регионов страны.Анна Новикова, участница марафона, г. Москва:- Всё нравится. Прекрасная погода. Вышло солнце. Надеюсь, что будет потеплее. Пока очень холодно!Антон Голубев, участник марафона:- Я любитель, на лыжи встал в 30 лет, сейчас мне 38 лет.Кто-то приехал в одиночку, кто-то - целой лыжной бригадой.Дмитрий Комиссаров, г. Москва:- Мы - команда МГТУ имени Баумана. Выступаем в кубковой серии "Раша Лоппет". Сегодня один из марафонов. Выступаем командой, нас пять человек. На каждый марафон приезжаем впятером.Разминочный забег. На каждом круге участников поддерживают близкие. Ярослава Романова третий год подряд вместе с сыном помогает супругу - и словом и делом.Ярослава Романова, г.Владимир:- Традиционно, ежегодно я его помощник. На каких-то рубежах подаю ему какое-то питание - протеиновые батончики, чтобы у него были силы доехать не уставшим.Дежурят и волонтеры. Выдают бананы, теплые напитки.Владимир Захаров, председатель фонда имени Алексея Прокуророва:- Здесь аскорбиновая кислота. Да, аскорбиновая кислота. Еще тут всякие разные олимпийские напитки.А вот и самый необычный олимпийский напиток. Которым, кстати, угощают далеко не на всех марафонах страны.Кола. Кола, кола.- Холодная?- Теплая.- А для чего теплая кола?- Там есть кофеин, она прямо взбадривает.Алексей Прокуроров - олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира, жизнь которого трагически оборвалась в октябре 2008-го. И лыжня в его честь, "Владимирски Проку - часть серии марафонов "RussiaLoppet". Это 47 гонок от Мурманска до Камчатки.Владимир Морозов, г.Владимир:- Это гонка памяти Алексея Прокуророва, Анфисы Резцовой. Других спортсменов и тренеров, которых, к сожалению, нет с нами. Я думаю, что владимирцы должны увековечить память своей землячки, выпускницы 34 школы, трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Анатольевны Резцовой.Александр Кутукин, член президиума Федерации лыжных гонок России:- Марафон - это преодоление себя. Это длинная дистанция, борьба со своим внутренним "я".Нате Спиридоновне - 82, и марафонскую дистанцию в 25 и 50 километров бежать уже тяжело. Но даже это не повод отлынивать от лыжни, смеется бывший преподаватель физкультуры.Ната Поняева, лыжница, г.Владимир:- Лыжи - это всё. Это жизнь моя. Каждый день на лыжах. Это моя жизнь. Я 2 марта пробегу Прокуроровскую гонку, там будет километр, я там пробегу.Для участников марафона Алексей Прокуроров был легендой. И сегодня они продолжают его дело, заимствуя чемпионские черты характера. И идут к финишу, каждый из которых может стать новым стартом.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".