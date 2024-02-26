55-летний житель Гусь-Хрустального предстанет перед судом за то, что воспользовался чужим...
55-летний житель Гусь-Хрустального предстанет перед судом за то, что воспользовался чужим кошельком.
В городе Гусь- Хрустальный завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в декабре 2023 года обвиняемый нашел в одном из городских супермаркетов кошелек, который потеряла покупательница.
В кошельке было 8 000 рублей. Искать владельца мужчина не стал, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. Частью денег он расплатился в магазинах за свои покупки.
Сотрудники полиции оперативно установили личность и местонахождение мужчины. Он был задержан. Деньги, которые мужчина не успел потратить, были изъяты.
Свою вину местный житель признал. И в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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