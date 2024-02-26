В города Владимирской области поступит ещё 24 единицы коммунальной техники В течение месяца в...

В города Владимирской области поступит ещё 24 единицы коммунальной техникиВ течение месяца в муниципалитеты поступит ещё 24 единицы коммунальной техникиМуниципалитетам региона нужно быть готовыми оперативно принять на баланс новую коммунальную технику. Такую задачу местным Советам народных депутатов сегодня на совещании поставил глава региона Александр Авдеев.Пятьдесят восемь погрузчиков, автогрейдеров и универсальных машин "приехали" во Владимирскую область в рамках программы обновления транспортного парка. Большая закупка обошлась в полмиллиарда рублей, деньги выделили из областного бюджета. Часть техники уже давно распределена.34 единицы с января работают на улицах городов, расчищают дороги к сельским населенным пунктам и внутри них. В ближайшее время коммунальное "усиление" придет в Киржач, Ковров, Радужный, Александровский, Кольчугинский, Суздальский и Юрьев-Польский районы. Машины универсальные. Зимой могут использоваться для уборки снега, летом - для борьбы с борщевиком.Николай Теняков, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Продолжается работа по передаче 24-ех единиц техники в 9 МО. Основой объем из 24-ех, 16 это для города Владимира. На текущий момент проблем я не вижу. Ориентировочный срок передачи и завершения в целом этой работы до конца первой декады марта.