Семь школ региона-33 ждёт в 2024 году капитальный ремонт.

Семь школ региона-33 ждёт в 2024 году капитальный ремонт. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Шесть образовательных учреждений отремонтируют по федеральной программе. Работы пройдут во владимирской школе №26, школах №4 и №8 Мурома, а также в посёлках Гусевский, Зименки и селе Бабаево. Контракты с подрядчиками должны подписать до 15 марта. На это Владимирская область из российского бюджета получит субсидию в 317 млн рублей. Кроме того, в текущем году региональная казна оплатит капитальный ремонт муромской школы №20.Как отметил Алексей Говырин, по федеральной программе «Модернизация школ» за последние два года проведён капремонт в 4000 учебных заведениях по всей стране. До 2024 года Владимирская область в программе не участвовала - школы ремонтировали на свои деньги. Зато сейчас Минпросвещение РФ одобрило заявку на капремонт 48 областных школ. Работы в них должны пройти с 2024 по 2026 годы.- Как депутат Госдумы держу работы по ремонту школ на контроле: от заявки до приёмки, - подчеркнул Алексей Говырин.