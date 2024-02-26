Анна Паевская, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной Палаты Владимирской области...

Анна Паевская, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной Палаты Владимирской области рассказала, как хранят память о мастерах кисти и графикиВладимирские художники: энциклопедия выдающихся, ярких имен. Как хранят память о мастерах кисти и графики?Ровно 10 лет во Владимирской области действует комиссия по сохранению памяти о владимирских художниках. Что уже сделано? И что еще предстоит?Об этом в интервью "Вестям" рассказала Анна Паевская, координатор комиссии, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной Палаты Владимирской области.