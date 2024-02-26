Об этом написал губернатор у себя в телеграме.

Авдеев создаст рабочую группу по борьбе с «наливайками» вблизи жилых домов. Об этом написал губернатор у себя в телеграме.«Сегодня на оперативном совещании договорились с председателем Законодательного Собрания Ольгой Хохловой создать рабочую группу с участием глав муниципалитетов, прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств», – пишет Александр Авдеев.Кроме того, участие в борьбе с подобными заведениями примут правозащитники. Подобные меры начнут вводиться во Владимирской области с 4 апреля.Напомним, закон №6-ФЗ, подписанный Путиным, наделил регионы правом накладывать дополнительные ограничения на магазины-кафешки, находящиеся на первых этажах многоквартирных домов. Люди давно жалуются на шум и грязь рядом с такими местами.