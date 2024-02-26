Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин, глава СК РФ, поставил под контроль проверку по факту схода наледи и снега на владимирку. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.Региональному руководителю Следственного управления Артёму Кулакову предстоит подготовить доклад об установленных обстоятельствах, а также провести проверку по факту травмирования женщины, после чего – отчитаться.Напомним, инцидент 23 февраля. Жительнице Владимира после происшествия диагностировали в Областной больнице закрытый перелом скуловой кости и верхней челюсти.