В 2023 году крупные банки в общей сложности выплатили клиентам порядка 200 млрд рублей кешбэка.

В 2023 году крупные банки в общей сложности выплатили клиентам порядка 200 млрд рублей кешбэка. Данная сумма существенно превышает значения предыдущих лет.Кешбэк — это возврат некоторой части расходов на оплату товаров и услуг. Дословно cashback с английского переводится как «возврат наличных средств». В качестве кешбэка также распространен возврат не только денег, но и начисление бонусных баллов и миль. По сути, кешбэк — это скидка на товары и услуги, которая предоставляется постфактум. Покупатели, получающие кешбэк, частично возвращают средства и могут потратить их на другие покупки или инвестировать, направив на вклад под процент или вложив в другие финансовые инструменты.«Предоставление кешбэка на продукты — это принятая практика на нашем рынке, банки делают это для удержания, привлечения клиента, а также сохранения его лояльности. Это компенсируется интерчейнджем, который банки получают от платежных систем, или за счет продажи других банковских продуктов», — рассказали о механике кешбэка в пресс-службе Тинькофф Банка.Еще в 2022 году Сбер, ВТБ, Совкомбанк и «Тинькофф банк» выдали клиентам более 150 млрд рублей кешбэка. Рост отчислений и трат кешбэка обусловлен расширением партнерских сетей и увеличением количества держателей карт, подчеркивают кредитные организации.Эксперты зафиксировали смену лидеров среди категорий для списания полученного кешбэка за минувший год. Так, в 2023-м популярностью пользовались супермаркеты, кафе и рестораны, а в 2022-м – категории, которые связаны со строительством и развлечениями.В 2024 году клиентов банков ждет немало интересных предложений, связанных с кешбэком. «Мы обновим свою программу лояльности для розничных клиентов во 2 квартале 2024 г., существенно увеличив инвестиции в нее», - сообщил зампред правления банка Георгий Горшков в рамках Стратегической недели ВТБ. Клиенты смогут сами выбирать категории для начисления кешбэка. Особые условия будут предусмотрены для тех, кто выбирает банк как основной, все новые пользователи подключатся к программе автоматически.А глава НСПК Владимир Комлев заявил о планах Национальной системы платежных карт (НСПК) в первом квартале 2024 года запустить онлайн-кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей (СБП).