Смотрите в дайджесте:– В Роспотребнадзоре подтвердили вспышки кори в гимназии №39 и детском саду– В День защитника Отечества во Владимире почтили память павших героев– В парке
<a href="https://33live.ru/novosti/26-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-26022024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 26.02.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В Роспотребнадзоре подтвердили вспышки кори в гимназии №39 и детском саду– В День защитника Отечества во Владимире почтили память павших героев– В парке
[url=https://33live.ru/novosti/26-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-26022024.html]Дайджест (общество) 26.02.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Роспотребнадзоре подтвердили вспышки кори в гимназии №39 и детском саду– В День защитника Отечества во Владимире почтили память павших героев– В парке