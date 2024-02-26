Смотрите в дайджесте:– В Роспотребнадзоре подтвердили вспышки кори в гимназии №39 и детском саду– В День защитника Отечества во Владимире почтили память павших героев– В парке

Смотрите в дайджесте:– В Роспотребнадзоре подтвердили вспышки кори в гимназии №39 и детском саду– В День защитника Отечества во Владимире почтили память павших героев– В парке «Дружба» завершился 15-ый марафон памяти Алексея Прокуророва– Житель Судогодского района построил избушку бабы Яги