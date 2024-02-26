Ведущим и главной звездой премии Золотой граммофон в Петербурге стал Филипп Киркоров. Возвращение короля российской эстрады его народу состоялось именно на этой церемонии! Примечательно, что он, как остальные артисты, отказался от гонорара за выступление. Все вырученные средства будут отправлены на благотворительность.

Ведущим и главной звездой премии "Золотой граммофон" в Петербурге стал Филипп Киркоров. Возвращение короля российской эстрады его народу состоялось именно на этой церемонии! Примечательно, что он, как остальные артисты, отказался от гонорара за выступление. Все вырученные средства будут отправлены на благотворительность.Филипп Киркоров предстал в новом шикарном имидже – брюнет с черной бородой. Ему очень идет! В Интернете люди спорят – это парик или свои волосы? Эксперты даже рассуждают о стоимости такого парика – мол, баснословные деньги за такой надо отвалить. "Волосы у меня свои!" – поставил точку певец. И даже разрешил корреспонденту "Дни.ру" подергать себя за волосы. Действительно – не парик."Суть остается, а фантик всегда можно поменять, – пояснил певец. – И какой я надену костюмчик, какой у меня будет цвет волос или шляпка – это вопрос лишь моды и времени. Белый, черный, рыжий – не важно! Главное – меняться и удивлять! Главное – достучаться до зрителей, до их сердец. И найти тот язык, на котором ты можешь разговаривать со своей публикой. И пусть эта публика хочет снова и снова слышать "Зайку" или "Атлантиду", но я все равно постоянно пытаюсь сделать, сказать, спеть что-то новое. Иногда это не очень получается. То не в ту дверь зайдешь, то в другую войдешь. Главное, чтобы были двери, окна, чтобы это все открывалось, а не закрывалось. Главное окно – это сердце, а глаза – зеркало души. Вот, что всегда должно быть на распашку. У меня так и происходило всю жизнь".Действительно, и в 56 лет Киркоров остается главным модником на нашей эстрады. Он дает возможность людям обсудить свой наряд, песню, перемены во внешности. И всякий раз удивляет. Вероятно, поэтому столько десятилетий он остается "номером один" на сцене – с ним никогда не скучно!