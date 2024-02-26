Инцидент с травмированием ребенка в результате падения наледи с крыши взял на контроль председатель...

Инцидент с травмированием ребенка в результате падения наледи с крыши взял на контроль председатель СК России Александр БастрыкинПрокуратура проводит проверки двух инцидентов с падением наледи и снега с крыш зданий, в результате которых пострадали люди. В Юрьев-Польском районе снежно-ледяной лавиной накрыло 12-тилетнего ребенка.Ситуацию прокомментировал "Информационный центр СК России" на странице ГТРК "Владимир" в сообществе "ВКонтакте":- Информируем, что Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки по факту травмирования ребенка в результате падения наледи с крыши здания в г. Юрьев-Польском Владимирской области.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.ЧП случилось на улице Луговой, около магазина "Светофор". Сотрудники прокуратуры сейчас берут объяснения с собственников торгового центра. В областном центре глыба льда разбила лицо 22-ухлетней девушке. Это произошло на Верхней Дуброве. По некоторым данным, у пострадавшей сломана челюсть.Проверка проводится в отношении управляющей компании. А вот такие массивные ледяные куски летят с крыши и козырьков балконов дома на Суздальском проспекте во Владимире. Приземляясь прямо на тротуар и ступени офисов, расположенных на первом этаже.Пока никого не прихлопнуло, резюмирует автор видео.