Дети с особенностями развития познают основы дзюдо. Их тренер, кандидат в мастера спорта Рубен Аракелов, уверен – диагноз не приговор. Его подопечные страдают от различных заболеваний:

Дети с особенностями развития познают основы дзюдо. Их тренер, кандидат в мастера спорта Рубен Аракелов, уверен – диагноз не приговор. Его подопечные страдают от различных заболеваний: ДЦП, синдром Дауна, расстройства аутистического спектра. Через спорт многократный победитель всероссийских соревнований помогает сделать их жизнь немного лучше – укрепить тело и поднять дух. Работа, признается тренер, непростая, ведь