Какой проект реализовал молодой предприниматель в Петушинском районе благодаря программе...

Какой проект реализовал молодой предприниматель в Петушинском районе благодаря программе "Агростартап"?Поддержка от государства на развитие своего фермерского хозяйства. Какой проект реализовал молодой предприниматель в Петушинском районе? И какие всходы даёт "Агростартап"? - выяснила Полина Лаптева.В этой теплице зелено круглый год. Мангольд, фризе, кейл, романа, руккола... Салаты и микрозелень. На каждой полке более 70 таких сочных зеленых кустиков.Артем Зуев, фермер:- От посадки до срезки дней, наверное 35-40. В зависимости от культур. Вот этот салат фризе, он растет таким кочанчиком. Он одноразовый. Посадили семечку, где - то дней через 40 его срезали. Ну и все вату выкинули и готовый салат к употреблению.Артем Зуев, фермер:- Круговорот воды в фитотеплице фермера Артема Зуева происходит каждые полчаса. Отдыхают от питания растения ночью- около 6 часов. "Включиться" в режим бодрствования помогают специальные светодиодные лампы.Полина Лаптева:- На этой инновационной ферме растениям почва не нужна. Все основные питательные вещества они получают из раствора. Например этот салат раскрыл свои листья благодаря тому, что его периодически затапливает. В основе всей гидропонной системы циркуляция воды.Корни растений находятся в субстрате, основой для которого служит кусок агроваты. Питье "диетическое". Система обратного осмоса фильтрует воду - до показателей дистиллированной.Артем Зуев, фермер:- Дальше эта вода поступает в накопительные емкости наверх. Далее в этих емкостях она отстаивается приходит к нужной температуре. Дальше идет на растворный узел.Вода, обогащенная микроэлементами поступает на "инновационные грядки". За все системы жизнеобеспечения растений отвечает автоматика. Артем пошел по стопам отца, который в 2016 создал животноводческую ферму. В прошлом году молодой человек подал заявку на грант "Агростартап". И получил поддержку на закупку необходимого оборудования от регионального министерства сельского хозяйства - 3 миллиона рублей. В планах 23-летнего агростартапера подготовка теплицы для выращивания ягод. И новых видов растений. Каких - пока секрет.Олег Пугаев - министр сельского хозяйства Владимирской области:- Многие начинали с агростартапа. Люди получали агростартап, закладывали ягодники. И сейчас уже с малиной, голубикой, причем по разным районам региона. Ягода это тоже фермерская тема. По крайне мере пока она видится именно в формате малотоварного производства и очень перспективна для владимирской области.В этом году по федеральной программе начинающим предпринимателям нашего региона было выделено около 55 миллионов рублей. У фермеров есть возможность получить и дополнительные меры поддержки. Особое внимание многодетным фермерам. А для состоявшихся, уже закрепившихся на земле предпринимателей - областная субсидия.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир"