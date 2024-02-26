Километры маскировочных сетей: волонтёрское движение во Владимирской области продолжает оказывать...

"Километры маскировочных сетей": волонтёрское движение во Владимирской области продолжает оказывать помощь фронтуЕжедневная помощь фронту. Волонтёрское движение "Масксети-33" уже отправило на передовую тысячи комплектов сетей. Чтобы поддерживать темпы, добровольцам нужна помощь. Штаб движения в Боголюбове посетила председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова. Слово - Марии Платанюк.Километры маскировочных сетей - их вклад в общую- народную - Победу. Волонтёрская организация под руководством Натальи Соловьёвой уже отправила на фронт более 3 с половиной тысячи комплектов маскировочных сетей. Адресаты - 72 части. Поддержка нужна всегда, подчеркивает Наталья. Только на грамотную маскировку танка, к примеру, необходимо 12 комплектов.Наталья Соловьева, руководитель волонтёрской организации "Масксети-33"- Нам всегда нужны руки, так как от ребят поступает очень много заявок как на маскировочные сети, так и на индивидуальную маскировку. В том числе, леших. Так что нужны руки. У нас уже 28 пунктов по области.От снежных и лесных рисунков до чисто черных. В том числе с использованием высокотехнологичной ткани- практически "недоступной" для приборов ночного видения... За станками женщины собираются ежедневно.Как работает одно из самых быстроразвивающихся волонтёрских движений региона, оценила председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова. Она лично приехала в Боголюбово. С Натальей Соловьёвой руководитель регионального парламента познакомилась на встрече с семьями участников СВО.По словам Ольги Хохловой, волонтёрам обязательно окажут помощь. Материалы для плетения будут всегда.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я хочу поблагодарить и Наталью, и всех женщин, которые здесь. Низкий им поклон за такой труд. Важно, что к ним присоединяются новые и новые люди. Вот это единство нашего народа. В сложные времена наши русские люди объединяются.К старшим коллегам намерена присоединиться и Молодёжная Дума при Законодательном Собрании области. Конечно, волонтёрам нужна и средства, и... дополнительные силы.Максим Быстров, председатель Молодёжной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области:- Активные молодые ребята, которые не раз уже проводили различные акции, в том числе, по поддержке бойцов СВО. Например, "Экофронт", который мы запускали в прошлом году. Организация масштабная. Мы обязательно начнём работать со школами, колледжами и вузами, чтобы ребята включались в такую важную сегодня работу.Победа сегодня куется и в тылу. Неравнодушием, личным участием, трудом. Волонтёры подчеркивают: помочь нашим защитникам может каждый.Мария Платанюк "Вести-Владимир"