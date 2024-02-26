Проверка, проведённая прокуратурой, выявила несколько нарушений.

Прокуратура Кольчугинского района провела проверку соблюдения требований по эксплуатации центральной городской котельной. Как сообщают в надзорном ведомстве, из-за найденных проблем Ростехнадзор не одобрил выдачу технического паспорта о готовности к зимнему сезону.Прокуратура направила дело в районный суд с требованием к администрации района организовать ряд ремонтных работ. Требование удовлетворено, решение суда в законную силу не вступило.