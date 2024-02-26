В двухдневном XV лыжном марафоне памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku» приняли участие свыше 350 спортсменов из 35 субъектов РФ.

В двухдневном XV лыжном марафоне памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku» приняли участие свыше 350 спортсменов из 35 субъектов РФ. Об этом в своём рассказала глава Владимира Дмитрий Наумов.Мероприятие проходило в парке «Дружба» региональной столицы и принесло собравшимся лыжникам и зрителям массу позитивных эмоций.«Хочу поблагодарить организаторов, спонсоров и участников спортивного мероприятия. И, конечно, поздравляю всех с заслуженными наградами», - написал Дмитрий Наумов.