Министерство культуры региона представит новый проект Владимирская оперная академия
Новый...
Министерство культуры региона представит новый проект "Владимирская оперная академия"
Новый совместный проект Минкультуры региона, владимирского музколледжа имени Бородина и центра классической музыки.
Результатом проекта станет постановка оперного спектакля-концерта с участием молодых исполнителей на главной сцене празднования 1000-летия Суздаля - под аккомпанемент губернаторского симфонического оркестра. Художественный руководитель проекта - оперная певица, член телевизионного проекта "Большая опера" на канале Культура Марина Мещерякова.
Наставниками Академии станут признанные мастера оперного искусства страны.
Для участия приглашаются женщины от 18 до 28 лет и мужчины от 18 до 32.
Заявки принимаются до 15 марта.