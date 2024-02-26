Министерство культуры региона представит новый проект Владимирская оперная академия Новый...

Министерство культуры региона представит новый проект "Владимирская оперная академия"Новый совместный проект Минкультуры региона, владимирского музколледжа имени Бородина и центра классической музыки.Результатом проекта станет постановка оперного спектакля-концерта с участием молодых исполнителей на главной сцене празднования 1000-летия Суздаля - под аккомпанемент губернаторского симфонического оркестра. Художественный руководитель проекта - оперная певица, член телевизионного проекта "Большая опера" на канале Культура Марина Мещерякова.Наставниками Академии станут признанные мастера оперного искусства страны.Для участия приглашаются женщины от 18 до 28 лет и мужчины от 18 до 32.Заявки принимаются до 15 марта.