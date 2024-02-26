Они доставили очередной конвой с 25 тоннами гуманитарной помощи, в том числе для мирного населения.

24 февраля – два года, как идет специальная военная операция. С первого дня ее начала московские единороссы включились в гуманитарную миссию и помогают мирным гражданам, военным и столичным мобилизованным бойцам СВО. 25-тонный гуманитарный конвой в сопровождении активисток Женского движения Единой России Москвы и волонтеров отправился в новые регионы, чтобы успеть поздравить наших бойцов восьми подразделений с Днем защитника Отечества.В сборе помощи приняли участие депутаты всех уровней, активистки Женского движения Единой России Москвы, партийцы и префектура Юго-Западного округа, представители бизнес-сообществ столицы, а также неравнодушные москвичи. Весомый вклад внесли участники благотворительного аукциона Искусство СВОим, состоявшегося накануне поездки по инициативе депутата Мосгордумы Ларисы Картавцевой при поддержке Председателя столичного парламента Алексея Шапошникова. Средства от продажи картин средств были потрачены на приобретение большей части необходимого для наших бойцов, рассказала координатор Женского движения Единой России в Москве, замруководителя исполкома Московской Единой России, член Генсовета партии Ирина Елифёрова.Первая остановка – Донецк, куда единороссы привезли тепловые маленькие и большие пушки для 85-й бригады, тёплую форму, берцы, термобельё, блиндажные свечи, 8 тонн муки высшего сорта от Армянской церкви. Также шерстяные носки ручной работы и маскировочные сети передали депутаты Мосгордумы Кирилл Щитов и Людмила Стебенкова. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Евгений Нифантьев передал медицинские препараты для полевых госпиталей и медицинских военных батальонов.Пока бойцы выполняют боевые задачи в зоне СВО, государство заботится о членах их семей. По распоряжению Президента РФ сформирована и ведет постоянную законотворческую деятельность рабочая группа по вопросам СВО. Так, во всех регионах внедряется единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. В него вошли 20 наиболее востребованных мер, среди которых: налоговые льготы, бесплатное социальное обслуживание, путёвки, льготное питание для детей и многие другие. Благодаря предоставлению санаторно-курортного лечения для детей участников СВО семьи будут получать конкретную помощь государства. Такая мера как предоставление детям участников СВО льготных путевок в региональные организации отдыха детей и их оздоровления, а также в санаторно-курортные организации, - большое подспорье для семей военнослужащих, – отметил член Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Нифантьев.Из рук в руки от Женского движения Единой России доставлены необходимые вещи, продукты питания, в том числе тонна муки и сладкие пироги для бойцов 1-й ДРШБр Волки. Кроме того, для личного состава и в помощь раненым доставлено постельное белье, инфузионные системы, медикаменты, памперсы для взрослых, средства личной гигиены, сладкие наборы.По пути следования, в одном из сел ДНР волонтеры Женского движения встретились с бойцами 900 полка 116 бригады Росгвардии и передали ребятам продукты питания, средства связи, газовые баллоны для походных горелок, дизельный генератор. Также активисты навестили с подарками бойцов трех бригад БАРС Каскад.Всем бригадам были переданы сладкие праздничные пироги от Женского движения и Людмилы Стебенковой и письма школьников и активисток движения с поздравлениями и теплыми словами поддержки.В Запорожской области активисток Женского движения Единой России Москвы встретили бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка – за время спецоперации они уже стали как родные, отмечает Ирина Елифёрова.Хочу отдельно поблагодарить за помощь в сборе гуманитарного груза в эту поездку депутата МГД Людмилу Васильевну Стебенкову. Она участвует в каждой нашей гуманитарной миссии и сейчас собрала большую сумму денег для того, чтобы приобрести нашему 1430-му полку укомплектованные рюкзаки штурмовиков. Мы все доставили в целости и сохранности и лично передали в руки нашим ребятам, – рассказала Ирина Елифёрова.Бойцам полка, в котором служат более 1200 москвичей, были также переданы тактические антидроновые пледы, запчасти для авто- и мототехники, большой запас масла для двигателей, оборудование для связи, генераторы, техническое оборудование, блиндажные свечи, теплые вещи, носки, заботливо связанные активистками Вяжем-Нашим.РФ, и масксети, медикаменты, сладости и пироги к 23 Февраля.Огромное спасибо за постоянную поддержку нашим землякам – активистам Московской Единой России. Было очень приятно получить в День защитника Отечества не только ценный груз, но и пироги с открыткой на нем для нашего полка. Также благодарим каждого взрослого и ребенка, чьи письма согревают нам сердце особым теплом! Победа обязательно будет за нами! – поблагодарил замкомандира полка с позывным Музыка.Он отметил, что мобилизованные часто говорят о том, что спокойны за семьи – помощь и заботу о них на себя взяло Правительство Москвы: Год назад Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ О дополнительных мерах социальной поддержки семьям военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Благодаря этому документу гарантируется оказание организациями соцобслуживания, включенными в Реестр поставщиков соцуслуг Москвы, семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I или II группы социальных услуг в форме соцобслуживания на дому независимо от состава семьи и без учета уровня доходов семьи. Это большая помощь!.Еще одна остановка – город Геническ в Херсонской области. Здесь московских единороссов тоже хорошо знают, любят и очень ждут. Мирному населению активистки движения через гуманитарный центр партии передали тонну муки, около полутора тонн различной детской сезонной одежды и обуви, а также развивающие игрушки и конструкторы, школьные наборы, канцелярские принадлежности и книги.Ирина Елифёрова отметила, что в прошлом году в Москве открылся единый центр поддержки участников СВО и их семей, где предоставляются юридические консультации и помощь с оформлением всех положенных льгот, оказывается сопровождение в вопросах переобучения и трудоустройства, психологическая поддержка и консультации по вопросам медицинского обслуживания и реабилитации.Когда приезжаем сюда, много говорим об этом с нашими бойцами. Их семьи благодаря такой комплексной поддержке чувствуют себя намного увереннее в ситуации, когда близкий человек находится далеко от дома и ежеминутно рискует жизнью. Тем более, что в Москве для военнослужащих упростили получение всех городских льгот. Москва помогает им с устройством в детские сады, школы рядом с домом, учреждения социальной защиты. Кроме того, семьи бойцов освободили от оплаты детских садов, кружков, продленки и питания в школах и колледжах. Как мама скажу, что для семьи с детьми это очень значимая помощь и весомая экономия для бюджета, – подчеркнула Елифёрова.Напомним, поддержка участников СВО и мирного населения новых регионов – одно из важнейших направлений народной программы Единой России.