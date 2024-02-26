Предприятия могут воспользоваться городскими мерами поддержки.

Предприятия могут воспользоваться городскими мерами поддержки.Московские производства увеличили выпуск инновационной продукции, сообщил мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что компаниям доступно множество городских мер поддержки.В частности, резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" освобождаются от земельного, транспортного и имущественного налогов. Также для них действует сниженная ставка налога на прибыль в размере 2%, уточнил мэр."Среди таких компаний — разработчик космического зондового микроскопа. Аппарат уже анализирует пылевой и метеоритный состав орбиты на разной высоте", – написал Собянин в своем .По словам градоначальника, статус промышленного комплекса дает возможность сэкономить до 25% на налогах и направить средства на развитие компании.Также в Москве действует программа льготного инвестиционного кредитования, по которой предприятие может приобрести оборудование, расширить производство или наладить новое."Благодаря ей столичный производитель в 2023-м создал образец первого беспилотного вертолёта с водородным двигателем", – подчеркнул Собянин.Москва разработала для промышленных предприятий более 20 системных мер поддержки. В прошлом году поддержку от города более 800 производственных площадок.