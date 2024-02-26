Для участия необходима постоянная регистрация в столице.

Для участия необходима постоянная регистрация в столице.В Москве состоится тестовое голосование перед выборами президента России. Процедура пройдет 2 марта с 10 до 14 часов на участках и на странице .Участникам тестового голосования предстоит ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Предварительная регистрация для голосования не требуется, однако необходима столичная прописка.Для голосования на портале mos.ru нужна полная учетная запись. С помощью специального можно проверить доступные способы голосования.Во время тестового голосования разработчики проверят работоспособность компонентов системы. На ряде участков проведут стресс-тесты. Это необходимо, чтобы убедиться в готовности сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям.В середине февраля в Москве наблюдателей за предстоящими выборами. Преподаватели ведущих учебных заведений рассказывают об основах избирательного законодательства. На занятиях разбирают случаи, которые могут возникнуть во время голосования. В конце обучения нужно пройти аттестацию.Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.