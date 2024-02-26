На 57-м году жизни умер телеведущий, журналист и автор книги «Владимир. Городские прогулки» Алексей...

На 57-м году жизни умер телеведущий, журналист и автор книги «Владимир. Городские прогулки» Алексей МитрофановВ Болгарии в возрасте 56 лет скончался известный актер, телеведущий и писатель Алексей Митрофанов.Информацию об этом подтвердили его близкие в социальных сетях.Как стало известно, причиной смерти стало воспаление легких, осложнившееся тромбом.После того как Алексей Митрофанов почувствовал себя плохо, его сразу доставили в больницу.Напомним, он родом из столицы. Работал в Музее истории Москвы и в медийной сфере.Его авторству принадлежат 15 книг серии «Прогулки по старой Москве», рассказывающие о Калининграде, Ярославле, Тамбове, Владимире, Калуге, Смоленске, а также биография Владимира Гиляровского и цикл передач о нем.Поклонники Алексея Митрофанова отмечают, что книга "Владимир. Городские прогулки" помогла многим туристам в знакомстве и исследовании областного центра.Фото: https://admarginem.ru/book-author/aleksej-mitrofanov/