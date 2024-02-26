На текущей неделе, с 26 февраля по 3 марта 2024 года, на автотрассах во Владимирской области разместят 14 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

На текущей неделе, с 26 февраля по 3 марта 2024 года, на автотрассах во Владимирской области разместят 14 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства 33-го региона.Камеры будут выявлять нарушителей ПДД на а/д Р-132 «Золотое кольцо», федеральной трассе М-7 «Волга» и других дорогах на территории 33-го региона.