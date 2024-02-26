Народные приметы на 27 февраля. Какой целебный напиток обязательно готовили в день...

Народные приметы на 27 февраля. Какой целебный напиток обязательно готовили в день Кирилла-Весноуказчика?Во вторник, 27 февраля 2024 года Православная церковь чтит память святого Кирилла. В народе этот день называют день Кирилла-Весноуказчика.Крестьяне выходили осматривать огороды, пытались задержать на них снег. Верили, что это сделает почву более плодородной. Ухаживали за землей и занимались посадкой в основном женщины, которые могли привлечь к этому своих детей.В этот период луна убывает и поэтому не рекомендуется начинать что-то новое, а лучше завершать текущие дела и вести спокойный образ жизни.Что можно и нельзя делать в день Кирилла-Весноуказчика?На Кирилла обязательно готовили ароматный горячий сбитень. Напиток варили из разных сортов меда, патоки, трав и пряностей. У каждой хозяйки был свой секретный ингредиент, чтобы сбитень получился не только вкусным, но и лечебным — прогрел организм и вывел всю хворь/Особое внимание уделяли сновидениям. Считалось, что все сны в ночь на Кирилла Весноуказчика — вещие.На Кирилла Указчика нельзя планировать визиты к врачу. В этот день доктор не сможет выявить истинную причину заболевания и, соответственно, рискует пойти по неправильному пути, только вредя пациенту.Нельзя 27 февраля посещать стоматологов и косметологов: зубы и кожа сегодня тесно связаны с аурой человека, которая может быть повреждена во время вмешательства этих специалистов.Нельзя птиц кормить хлебом, оставшимся после семейной трапезы, – по примете, кто-нибудь из семьи навсегда уйдет. Лучше хлебушек подсушить и крошки его раскидать на следующий день.Народные приметы на 27 февраля 2024 годаЕсли за окном хорошая погода, то грядёт небольшое похолодание.Крепкий мороз – к знойному лету.Солнечный день – к теплому лету, но морозы продержатся ещё долго.Какая погода на Кирилла, таким и август будет.Синицы щебечут громко – к потеплению.Фото: freepik.com