Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Авраам Руссо, Лариса Долина, SHAMAN и другие артисты – в новом тесте от Дни.ру.

Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Авраам Руссо, Лариса Долина, SHAMAN и другие артисты – в новом тесте от "Дни.ру".Российский шоу-бизнес полон слухов, скандалов и тайн. Порой даже профессиональным журналистам бывает трудно разобраться в перипетиях звезд. А насколько хорошо вы знакомы с биографиями артистов? Пройдите увлекательный тест от "Дни.ру", чтобы проверить свои знания!В новом тесте вас ждут Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Авраам Руссо, Лариса Долина, SHAMAN и другие отечественные звезды. Желаем удачи!1. Сколько раз официально была замужем Алла Пугачева?а. Триб. Четырев. Пять2. Кто является подопечным продюсера Яны Рудковской?а. Дима Биланб. Ольга Бузовав. Дмитрий Нагиев3. В каком городе родился Никита Пресняков?а. Парижб. Лондонв. Москва4. Сколько детей у Ирины Аллегровой?а. Одна дочьб. Один сынв. Двое: дочь и сын5. Кто не был ведущим программы "Прожекторперисхилтон"?а. Гарик Мартиросянб. Павел Воляв. Сергей Светлаков6. Как зовут супруга актрисы Ларисы Луппиан?а. Лев Лещенкоб. Владимир Винокурв. Михаил Боярский7. Кем Андрей Кончаловский приходится Никите Михалкову?а. Братв. Шуринв. Племянник8. Какая национальность у Авраама Руссо?а. Еврейб. Армянинв. Итальянец9. Какую фамилию носила Лариса Долина при рождении?а. Долинаб. Миончинскаяв. Кудельман10. Как зовут артиста, выступающего под псевдонимом SHAMAN?а. Ярослав Дроновб. Ваня Дмитриенков. Данил ПрытковПроверяем правильные ответы на тест: 1 – в (пять), 2 – а (Дима Билан), 3 – б (Лондон), 4 – а (одна дочь), 5 – б (Павел Воля), 6 – в (Михаил Боярский), 7 – а (брат), 8 – б (армянин), 9 – в (Кудельман), 10 – а (Ярослав Дронов).