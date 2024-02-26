Владелец продаст четыре сооружения, столько же земельных участков и прочие вещи, среди которых цистерны, чаны, укладчики и даже техническое оборудование.

Обанкротившийся завод «Владалко» продаёт свои здания в регионе. Кроме четырёх сооружений, владелец продаст столько же земельных участков и прочие 229 вещей, среди которых цистерны, чаны, укладчики и даже техническое оборудование.Общая сумма имущественного комплекса – более 100 миллионов рублей. Если покупателя не получится найти, то каждую неделю цена будет падать на 10%.Напомним, чуть более года назад АиФ Владимир о том, как суд признал знаменитый завод банкротом.