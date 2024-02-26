Список школьных потопов в регионе пополняется. Теперь с коммунальными проблемами столкнулась школа № 43. Сообщение о том, что в общеобразовательном учреждении на улице Диктора Левитана

Список школьных потопов в регионе пополняется. Теперь с коммунальными проблемами столкнулась школа № 43. Сообщение о том, что в общеобразовательном учреждении на улице Диктора Левитана протекает крыша и искрит проводка, появилось 22 февраля в социальных сетях вместе с фото. А чуть позже под записью появился и комментарий министерства образования области – в ведомстве дали понять,