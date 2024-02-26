Глава федерального Следкома взял на контроль ситуацию с падением льда на жительницу Владимира. Напомним, инцидент произошел 23 февраля. Женщина выжила чудом. Глыба льда упала на горожанку у

Глава федерального Следкома взял на контроль ситуацию с падением льда на жительницу Владимира. Напомним, инцидент произошел 23 февраля. Женщина выжила чудом. Глыба льда упала на горожанку у дома №22 на улице Верхняя Дуброва. Пострадавшая получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Но если бы повезло чуть меньше – льдина могла бы убить. По факту травмирования женщины