В 2024 году родителям при выходе на работу продолжат платить пособие на ребёнка до 1,5 лет.

В 2024 году родителям при выходе на работу продолжат платить пособие на ребёнка до 1,5 лет. Об этом рассказала пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области.На текущий момент пособие по уходу за детьми до полутора лет получают 6 295 владимирский родителей. Теперь они могут снова работать и не потерять выплату. Подчёркивается, что нововведение действует на удалённую работу и при трудоустройстве на неполный рабочий день.«Напоминаем, что оформить отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, а также другие родственники малыша», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.