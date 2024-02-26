Ранним утром в Кольчугинском районе произошел пожар на производстве. Об этом информирует...

Ранним утром в Кольчугинском районе произошел пожар на производстве.Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Известно, что в 8:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре на производстве по адресу: Кольчугинский район, поселок Большевик, улица Дорожная, дом 12.Предварительная площадь - 100 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Сообщается, что к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.Других подробностей к этому часу (26 февраля, 10:30) пока нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области ещё раз напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области