Теперь право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет сохраняться, даже если родители досрочно выйдут на работу. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда пенсионного и

Теперь право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет сохраняться, даже если родители досрочно выйдут на работу. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Правило касается и тех случаев, когда родители работают неполный рабочий день или дистанционно. Сейчас в регионе пособие по уходу за ребенком до 1,5