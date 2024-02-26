Премьера 8-серийной психологической драмы «Неверные» (18+) про адвоката с большими проблемами в видеосервисе Wink.ru состоится 7 марта 2024 года. Производством проекта занимается «Студия

Премьера 8-серийной психологической драмы «Неверные» (18+) про адвоката с большими проблемами в видеосервисе Wink.ru состоится 7 марта 2024 года. Производством проекта занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией». Шоураннер проекта — Анастасия Корецкая (Happy End, «Псих», «Балет», «Актрисы»), креативный продюсер и автор идеи — Анна Колчина («Тайны Карениной»). «Неверные» пополнят