Смотрите Вести в 14.30: опытные спортсмены раскрывают секреты успеха на лыжне Ценный подарок -...

Смотрите "Вести" в 14.30: опытные спортсмены раскрывают секреты успеха на лыжнеЦенный подарок- Ветерану Евгению Крюкову помогли установить бионический протез. Как оформить электронный сертификат?Молодо-зелено- Агростартап юного фермера из Петушинского района уже даёт свои всходы. Как возделывают "инновационные грядки"?Лыжня Прокуророва- И опытные спортсмены раскрывают секреты успеха на лыжне. В областном центре прошли соревнования памяти Олимпийского Чемпиона Алексея Прокуророва.