Смотрите Вести в 9.00: Владимирская область помогает защитникам в самых горячих точках...
Смотрите "Вести" в 9.00: Владимирская область помогает защитникам в самых горячих точках фронта
Дорогами СВО
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Жить заново
- Жизнь после передовой. Ветерану Евгению Крюкову помогли установить бионический протез. Как работает система реабилитации?
Всходы "Агростартапа"
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