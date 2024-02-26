Смотрите Вести в 9.00: Владимирская область помогает защитникам в самых горячих точках...

Смотрите "Вести" в 9.00: Владимирская область помогает защитникам в самых горячих точках фронтаДорогами СВО- Приближая Победу: на линии огня, и в тылу. Область помогает защитникам в самых горячих точках фронта.Жить заново- Жизнь после передовой. Ветерану Евгению Крюкову помогли установить бионический протез. Как работает система реабилитации?Всходы "Агростартапа"- Инновации на грядке. Микрозелень пошла в рост! Необычный "Агростартап" в Петушинском районе.