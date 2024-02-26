События недели: в День Защитника Отечества во Владимире возложили цветы к мемориалу Победы
- У...
События недели: в День Защитника Отечества во Владимире возложили цветы к мемориалу Победы
- У каждого поколения - свои герои. В День Защитника Отечества во Владимире возложили цветы к мемориалу Победы.
- Правая рука. Ветерану спецоперации из Петушинского района установили современный бионический протез.
- Язык агрессии. Следком возбудил уголовное дело против учителя владимирской школы, избившего семиклассника.
- Дорога за порогом. В селе Павловское Суздальского района строящаяся трасса подошла вплотную к жилым домам.
- Маршрут построен. В Судогодском районе многочисленные жалобы пассажиров привели к смене перевозчика.
- И большие колеса и... сердца. Владимирские джиперы навестили подопечных из собинского детского дома.