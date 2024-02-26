События недели: в День Защитника Отечества во Владимире возложили цветы к мемориалу Победы - У...

События недели: в День Защитника Отечества во Владимире возложили цветы к мемориалу Победы- У каждого поколения - свои герои. В День Защитника Отечества во Владимире возложили цветы к мемориалу Победы.- Правая рука. Ветерану спецоперации из Петушинского района установили современный бионический протез.- Язык агрессии. Следком возбудил уголовное дело против учителя владимирской школы, избившего семиклассника.- Дорога за порогом. В селе Павловское Суздальского района строящаяся трасса подошла вплотную к жилым домам.- Маршрут построен. В Судогодском районе многочисленные жалобы пассажиров привели к смене перевозчика.- И большие колеса и... сердца. Владимирские джиперы навестили подопечных из собинского детского дома.