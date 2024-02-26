Стали известны новые участки дорог во Владимирской области, где размещены передвижные комплексы...

Стали известны новые участки дорог во Владимирской области, где размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации ПДДКак сообщают в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, с 26.02.2024 по 03.03.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 113 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д М-7 «Волга» 309 км;- а/д М-7 «Волга» 331 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д А-108 «Московское большое кольцо» 129 км.Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области