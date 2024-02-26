Об этом рассказали сотрудники информационного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Музей деревянного зодчества в Суздале объявил о старте масленичного конкурса масок и костюмов. Об этом рассказали сотрудники информационного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Владимирцам предлагают самим смастерить себе наряд и представить его на Масленицу, 16 марта, внутри стен музея. Кстати, раньше маски были постоянных атрибутом на рождественских и святочных обрядах, поэтому этот конкурс – дань народным традициям.