Если вы время от времени пересматриваете советские фильмы, значит этот тест для вас! Дни.ру предлагают вспомнить знаменитые цитаты из кино.

Если вы время от времени пересматриваете советские фильмы, значит этот тест для вас! "Дни.ру" предлагают вспомнить знаменитые цитаты из кино.Советские фильмы до сих пор вызывают у многих из нас ностальгические чувства. Кино тех лет было наполнено особой атмосферой, заставляло влюбиться в себя. Снятые в СССР картины могли не только развлекать зрителя, но и учить важным житейским мудростям.Практически в каждой советской ленте была заложена идея, будь то любовь к родине или дружба народов, или что-нибудь еще – особо ценное для граждан. Потому многие картины мы помним наизусть и время от времени повторяем цитаты из фильмов, ставшие крылатыми выражениями.Если вы время от времени пересматриваете советское кино, значит этот тест для вас! "Дни.ру" предлагают вспомнить знаменитые цитаты. Вас ждет десять фраз и по три варианта ответа в каждом вопросе. Удачи!С легкостью угадали все цитаты? Тогда предлагаем пройти еще один тест и проверить, сможете ли вспомнить по кадрам из кино.